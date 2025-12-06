weather wolkig
  3. Leute: George Clooney: „Ich fahre immer Zug“

Wer in Frankreich zwischen der Provence und Paris unterwegs ist, könnte große Augen machen und sich fragen: „Huch, ist das da drüben nicht...?“ - Ja, er ist es.

Von dpa 06.12.2025, 16:25
George Clooney lebt mit seiner Familie in Frankreich. (Archivbild)
George Clooney lebt mit seiner Familie in Frankreich. (Archivbild) Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Berlin - Hollywood-Star George Clooney hat von häufigen Zugfahrten erzählt. „Ich nehme sehr häufig den Zug zwischen London und Paris. Und ich bin bestimmt alle zwei Wochen mit dem Zug von Aix-en-Provence nach Paris unterwegs“, sagte er der F.A.S. (Wochenendausgabe). „Ich fahre immer Zug.“ Der Schauspieler („Ocean's Eleven“, „Syriana“) lebt mit seiner Familie - der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander - auf einem Bauernhof in Frankreich.

Im Zug erkannt zu werden, sei kein Problem: „Ach, manchmal sagen Leute "Hallo". Die reden ganz normal mit uns“, berichtete er. Der 64-Jährige ist seit Freitag auf Netflix im Film „Jay Kelly“ zu sehen - unter anderem im Zug.