Elxleben - Eine 21 Jahre alte Autofahrerin hat an einer Regionalstrecke bei Erfurt eine Bahnschranke zerstört. Sie sei in Elxleben (Kreis Sömmerda) mit ihrem Auto gegen die Schranke gefahren, die wegen eines ankommenden Regionalzuges die Straße gesperrt habe, berichtete die Polizei. Die Beamten sprachen von einer Fahranfängerin, die wahrscheinlich aus Unachtsamkeit für das Malheur mit Sachschaden sorgte. Die Bahnschranke sei zerbrochen. Die Frau sei unverletzt geblieben. Es gab durch den Unfall Behinderungen im Verkehr.