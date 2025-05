In Sachsen-Anhalt heißt aktuell gut jeder vierte Haushalt mit Fernwärme. (Archivbild)

Magdeburg - Die Fernwärmeversorgung soll klimafreundlicher werden. Die Umrüstung der Wärmenetze sollte aus Sicht von Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) mit Mitteln aus dem Sondervermögen für den Klima- und Transformationsfonds unterstützt werden. Gemeinsam mit Sachsen und Baden-Württemberg werde Sachsen-Anhalt eine entsprechende Beschlussvorlage bei der Energieministerkonferenz in Rostock diese Woche einbringen.

Ziel sei, Heizkraftwerke von Erdgas, Kohle und Öl auf Technologien wie Biomasse, Großwärmepumpen und Geothermie umzurüsten, hieß es weiter. So soll möglichst ohne klimaschädliche Treibhausgase geheizt werden. Mit den Kosten sollten die städtischen Versorger nicht alleine gelassen werden, so Willingmann. Es wird mit Milliardenkosten gerechnet.

In Sachsen-Anhalt heizt aktuell gut jeder vierte Haushalt mit Fernwärme, so das Energieministerium in Magdeburg. Noch häufiger werde derzeit mit Gas geheizt, der Anteil liegt bei gut 53 Prozent. Bundesweit hat Fernwärme einen Anteil von nur rund 15 Prozent.