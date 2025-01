Fehlalarm löst Großeinsatz an Braunschweiger Grundschule aus

Braunschweig - Ein Fehlalarm an einer Braunschweiger Grundschule hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Am Mittag war an der Schule Amokalarm ausgelöst worden, der sich letztlich als falsch herausstellte, wie die Polizei mitteilte. Die Schule wurde daraufhin vorsorglich evakuiert und von Einsatzkräften durchsucht. Verletzte gab es nicht.

Die Polizei ziehe sich nun nach und nach zurück, teilten die Beamten mit. Auf Bildern waren zuvor Polizisten und Polizistinnen mit Schutzwesten und Maschinenpistolen zu sehen. Wer oder was den Alarm auslöste, war zunächst unklar. Das müsse nun ermittelt werden, hieß es.

Die Polizei hatte während des Einsatzes darum gebeten, den Bereich im Braunschweiger Westen zu meiden. Über Facebook betonten die Beamten bereits kurze Zeit später, dass nach wie vor keine Gefährdungslage vorliege. „Es geht allen gut, die Maßnahmen verlaufen ruhig und routiniert“, schrieben die Beamten.