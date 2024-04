Hannover - Fast 800 Menschen in Niedersachsen warten auf eine lebensrettende Organspende. Die Warteliste ist laut jüngsten Daten der Stiftung Eurotransplant aber kleiner geworden, wie die Landesvertretung der Techniker Krankenkasse am Mittwoch mitteilte. Demnach sank die Zahl der Wartenden von 828 im Vorjahr auf 783 (Stand 1. Januar 2024). Die Zahl der Transplantationen stieg nach Angaben der Krankenkasse an. Während 2023 in Niedersachsen 480 Organe eingepflanzt wurden, waren es im Jahr 2022 noch 440.

Bei der ganz individuellen Abwägung für oder gegen eine Spende sei wichtig, dass die Entscheidung getroffen und entsprechend dokumentiert werde, sagte Sabrina Jacob, kommissarische Leiterin der TK-Landesvertretung Niedersachsen. „Im Ernstfall können betroffene Angehörige von dieser schweren Wahl befreit werden, welche ohnehin in einer belastenden Situation stecken“, sagte Jacob.

Nach den Eurotransplant-Daten warten 647 Menschen (rund 83 Prozent) auf eine Nierentransplantation. 72 Personen hoffen demnach auf ein Spenderherz, 50 auf eine Leber. Auf eine Bauspeicheldrüse warten 29 Menschen und 14 auf eine Lungenspende, wie die Krankenkasse zusammenfasste. Auf der Warteliste sind auch 25 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.