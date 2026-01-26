Nach einem Familienstreit in Berlin und mehreren Schüssen waren Polizei und Rettungskräfte im Einsatz.

Berlin - Die Schießerei in einer Wohnung in Berlin-Tiergarten mit mehreren Schwerverletzten am Sonntagnachmittag war offenbar Folge eines Familienstreits. Die Polizei sprach von „familiären Streitigkeiten“ zwischen mehreren Menschen um kurz nach 17.00 Uhr in der Wichmannstraße.

Ein 45-Jähriger und ein 22-Jähriger seien lebensgefährlich verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Ein weiterer Mann im Alter von 52 Jahren wurde schwer verletzt, eine 20-jährige Frau nur leicht. Die 42-jährige Mutter der jungen Frau erlitt einen Schock. Die Polizei nahm mehrere Menschen fest. Eine Mordkommission ermittelt.