Am frühen Morgen werden Anwohner in Albstadt durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen. Ein Wohngebäude stürzt ein - nach einer Familie wird gesucht.

Albstadt - Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes im baden-württembergischen Albstadt wird eine Familie vermisst. In dem Haus im Ortsteil Tailfingen war es zuvor zu einer Gasexplosion gekommen, wie die Polizei mitteilte. „Wir haben Anlass zu der Annahme, dass sich zum Zeitpunkt der Gasexplosion, von der wir ausgehen, möglicherweise Menschen im Haus befunden haben“, sagte der Bürgermeister von Albstadt, Roland Tralmer (CDU). „Wir gehen davon aus, dass es bis zu drei sein könnten, können das aber noch nicht abschließend verifizieren.“

Rund 200 Einsatzkräfte seien vor Ort. Auch speziell für die Suche in Trümmern ausgebildete Spürhunde seien im Einsatz. Verletzte oder Tote sind demnach bisher nicht gefunden worden. Die Suche nach den Vermissten gehe weiter. „Wir alle, und da rede ich in erster Linie von den Hilfsorganisationen, sind unermüdlich daran, deren Schicksal aufzuklären“, so Tralmer.

Die Trümmerschichten müssten Stück für Stück von Hand abgetragen werden. Da Menschen in den Trümmern vermutet werden, könnten keine Maschinen zum Einsatz kommen, erläuterte die Feuerwehr.

Ursache der Explosion bislang unklar

Warum es zu der Gasexplosion kam, müsse noch ermittelt werden. „Alles, was darüber im Moment zu sagen ist, ist, dass es eine Gasexplosion gegeben hat. Mehr wissen wir noch nicht“, sagte Tralmer. „Auch zu den Ursachen wird ermittelt und ich bin ganz sicher, dass wir da auch in den nächsten Tagen dann weitere Erkenntnisse haben werden.“

Die Gaszufuhr in der gesamten Straße sei unterbrochen worden. Es gebe keinen Anlass zur Befürchtung weiterer Explosionen. Im Laufe des Tages sollen die umliegenden Häuser demnach wieder mit Gas versorgt werden.

Der Notruf war am frühen Morgen eingegangen. Nach der Explosion stürzte das Wohngebäude vollständig ein. Mehrere umliegende Häuser wurden schwer beschädigt, sind der ersten Untersuchung nach aber weiter bewohnbar, sagte Tralmer. Die betroffenen Nachbarn wurden evakuiert. Sie erhielten psychologische Betreuung, ebenso wie die Angehörigen der im eingestürzten Haus vermuteten Familie.