Hilter am Teutoburger Wald - Eine Mutter und ihre drei Kinder haben sich in der Nacht zum Samstag selbst aus ihrem brennenden Haus in Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) gerettet. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei von Samstag niemand. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Feuer ein Sachschaden von rund 500.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, es wird ermittelt.

Als die Familie den Brand bemerkte, unternahmen sie laut Polizeiinformationen zunächst noch selbst Löschversuche. Später stand das Haus in Vollbrand und die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.