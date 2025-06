Auf dem Dach einer Hochhaus-Baustelle bricht am Morgen ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit knapp 100 Kräften im Einsatz.

Berlin - Auf dem Dach einer Hochhausbaustelle in Berlin ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache des Brandes auf dem Hochhaus, das über 20 Etagen hoch sei und an der Ecke Kurfürstenstraße/An der Urania stehe, sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wurden um 8.26 Uhr alarmiert und sind mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort“, sagte der Sprecher.

Dunkler Rauch stieg auf, es kam außerdem zu Explosionen auf dem Dach, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Bauarbeiter brachten sich mit einem Außenfahrstuhl in Sicherheit. Der Verkehr wurde umgeleitet.