Beim Song "One Way Ticket"

Halle (Saale)/Magdeburg. – Bei einem Auftritt vor ein paar Tagen im US-Bundesstaat Washington ist Sängerin LeAnn Rimes (42) mitten in einem Song von der Bühne gerannt. Nein, sie hatte sich nicht versungen, und auch die Technik funktionierte einwandfrei. Was war da los?

LeAnn Rimes verliert Zähne beim Auftritt

Ein "epischer" Fall von "the Show must go on", wie der Popstar in einem Instagram-Reel berichtet. Demnach stand LeAnn Rimes auf der Bühne und performte gerade das Lied "One Way Ticket", als sie plötzlich etwas in ihrem Mund spürte.

"Wer mich kennt, weiß, dass ich viele Zahn-OPs hinter mir habe – und vorne eine Brücke trage. Und die ist mir letzte Nacht mitten im Song rausgefallen", so LeAnn Rimes.

Dann habe sie Panik bekommen und sei hinter die Bühne gerannt, um die Brücke an die richtige Stelle zu befördern. Kurze Zeit später stand sie wieder auf der Bühne.

Sängerin nimmt es mit Humor

Doch über den Vorfall schweigen will sie nicht: "Ich musste dann einfach ehrlich sein und dem Publikum sagen, was passiert ist. Warum ich von der Bühne gerannt bin. Den Rest der Show habe ich dann wirklich die ganze Zeit so dagestanden – und meine Zähne festgehalten. Bei fast jeder Textzeile musste ich die Zähne wieder hineindrücken", verrät sie weiter.

Besonders beim Song "Can't fight the moonlight" sei dies aufgrund der Kombination der Laute besonders häufig vorgekommen.

Die 42-Jährige nimmt es jedenfalls mit Humor und scherzt, dass sich die erste Reihe vor fliegenden Zähnen in Acht nehmen sollte.

Allerdings hofft LeAnn Rimes, dass sich der Vorfall so schnell nicht wiederholt und die Zähne dort bleiben, wo sie sind.