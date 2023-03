Leipzig - Eine Falschfahrerin ist auf der Autobahn 9 in einen Funkstreifenwagen der Polizei gestiegen und damit davongefahren. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Die 29-Jährige wurde von den Beamten auf der Straße zwischen Zwochau und dem Ortsteil Lissa der Gemeinde Wiedemar (beide Landkreis Nordsachsen) gestoppt.

Die Polizei wurde den Angaben zufolge informiert, dass die Frau auf der Fahrbahn in Richtung München als Falschfahrer unterwegs war. Die Einsatzkräfte fanden ihren Wagen zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen stehend. Die Beamten stellten ihren Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Standstreifen ab, um den unbeleuchteten Wagen der Frau zu sichern, als diese mit dem Polizeiauto davonfuhr.

Die Frau war den Beamten Mittwochmorgen schon eine Stunde zuvor am Rastplatz Kapellenberg aufgefallen, weil sie auf der A9 in Richtung München zu schnell war, und wurde von ihnen kontrolliert, als sie einen Abschnitt mit 140 Stundenkilometern durchfuhr, in dem nur 80 Stundenkilometer erlaubt waren. Sowohl ein Drogentest als auch ein Atemalkoholtest verliefen negativ.

Gegen die Frau wird laut Polizeiangaben wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden.