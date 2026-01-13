Ein 43-Jähriger verkleidet sich als Bahnmitarbeiter, um ohne Ticket zu reisen. Die Masche versucht er nicht zum ersten Mal.

Lüneburg/Hamburg - Ein Mann hat sich mehrfach als Mitarbeiter der Deutschen Bahn ausgegeben und verkleidet, um ohne Fahrschein Zug zu fahren. Der 43-Jährige sei einem richtigen Bahnmitarbeiter in einem ICE auf dem Weg von Berlin nach Hamburg aufgefallen, teilte die Bundespolizei mit. Er trug demnach einen Schal und eine Jacke der Deutschen Bahn und wirkte stark alkoholisiert.

Ein Zugbegleiter informierte die Bundespolizei, die ihn am Montagabend am Bahnhof in Lüneburg aus dem Zug holte. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler sei der Mann in den vergangenen Monaten in ganz Norddeutschland mehrfach durch dieselbe Betrugsmasche aufgefallen. Dabei habe er immer verschiedene Kleidungsstücke der Deutschen Bahn verwendet. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Außerdem wird nun untersucht, woher er die Kleidungsstücke hatte.