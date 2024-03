Berg - Zivilfahnder der Grenzpolizei haben eine falsche Zivilstreife auf der Autobahn 9 entdeckt. Ein 24-Jähriger sei am Sonntag mit seiner 17-jährigen Freundin bei Berg (Landkreis Hof) mit blauen Blitzleuchten in der Windschutzscheibe unterwegs gewesen, teilte die Verkehrspolizei am Montag mit.

Der Fahrer habe vermeintliche „Sonderrechte“ in Anspruch genommen und sei bei regennasser Straße mit rund 120 Kilometer pro Stunde gefahren, obwohl in dem Bereich bei Nässe eine Höchstgeschwindigkeit von 80 gelte. Er gab als Begründung an, Berufskraftfahrer zu sein. Außerdem hätte seine Freundin dringend zu einer Toilette gefahren werden müssen. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt.