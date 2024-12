Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen insbesondere ältere Menschen, um ihr Erspartes zu bringen. Auch eine 84-Jährige fiel auf die Masche herein.

Obernkirchen - Betrüger haben sich bei einer Frau aus dem Landkreis Schaumburg als Polizisten vorgestellt und etwa 100.000 Euro von der 84-Jährigen erbeutet. Die Täter hätten die Frau aus Obernkirchen angerufen und sich am Telefon als Polizeibeamte des Raubdezernats Minden und der örtlichen Polizei ausgegeben, teilte die Polizei mit. Ihr sei vorgegaukelt worden, dass sie Opfer einer Einbrecherbande werden könnte und deshalb all ihre Wertgegenstände in einer Tasche vor die Haustür legen solle. Die Tasche würde dann von einem Polizeibeamten abgeholt.

Die 84-Jährige löste daraufhin bei einer Bank ihre Goldbestände auf und legte diese mit anderen Wertsachen vor ihr Haus. Die Täter konnten die Tasche mit Gegenständen im Wert von etwa 100.000 Euro unerkannt an sich nehmen, wie die Beamten weiter mitteilten.

Die Betrugsmasche werde immer wieder versucht, hieß es. Die echte Polizei werde sich aber niemals telefonisch an mögliche Einbruchsopfer wenden und auch niemals Wertgegenstände entgegennehmen.