BUND fordert abgespeckten Brückenneubau an der A100

Verkehrschaos in Berlin

Berlin - Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) fordert, die marode Ringbahnbrücke der A100 im Berliner Westen nach ihrem Abriss nur in abgespeckter Form wieder aufzubauen. „Aus unserer Sicht darf der anstehende Neubau der Ringbahnbrücke sowie des gesamten Autobahndreiecks Funkturm nicht in der bisherigen Dimension erfolgen“, erklärte BUND-Landesgeschäftsführerin Gabi Jung. „Mindestens eine Fahrspur pro Richtung muss künftig wegfallen.“

Jung begründete ihren Vorstoß mit einer - wie sie es ausdrückte - „Verkehrsverdunstung“. Nach einer Eingewöhnungszeit suchten bisherige Nutzer andere Möglichkeiten der Fortbewegung. „Die Fahrten finden zu anderen Zeiten, auf anderen Wegen oder gar nicht mit dem Auto statt.“

Verdunstet der Verkehr?

Jung weiter: „20 bis 40 Prozent weniger Autoverkehr sind in den letzten Jahrzehnten infolge vergleichbarer Sperrungen beobachtet worden. In Berlin ist das derzeit live am Autobahndreieck Funkturm zu verfolgen.“

Nach ihrer Meinung hat sich die Situation dort nach Sperrung der Ringbahnbrücke inzwischen „normalisiert“ - obwohl es auf der Autobahn und angrenzenden Straßen täglich lange Staus gibt.

Sperrung kam überraschend

Nachdem sich ein schon seit langem bekannter Riss im Tragwerk der Ringbahnbrücke überraschend vergrößert hat, wurde die dreispurige Fahrbahn Mitte März kurzfristig für den Autoverkehr komplett gesperrt. Der Verkehr Richtung Norden wird einspurig über die Gegenfahrbahn geführt, in Richtung Süden stehen zwei statt früher drei Fahrspuren zur Verfügung.

Nach weiteren Untersuchungen ließ die Autobahngesellschaft des Bundes auch die unter der Brücke verlaufende S-Bahn-Trasse sperren. Seither ist die Ringbahn zwischen den Stationen Halensee und Westend unterbrochen. Die marode Brücke soll noch im April abgerissen und dann durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Nach dem Abriss soll die S-Bahn zunächst wieder fahren.

Einer der größten Verkehrsknoten

Das Autobahndreieck Funkturm ist einer der bundesweit am stärksten belasteten Verkehrsknoten. Täglich sind dort rund 230.000 Fahrzeuge unterwegs, etwa 95.000 befuhren jeden Tag die nun gesperrte Brücke. Wie lange es dauert, bis die Brücke neu gebaut und für den Verkehr wieder freigegeben wird, ist unklar.