Frisches Format für den Dienstagabend auf ProSieben: Die Reihe „Experte für alles – Das Verbrauchermagazin“ mit Klaas Heufer-Umlauf geht bereits in knapp drei Wochen an den Start. Schon gab es Wirbel.

Was passiert, wenn man nur noch Pfannkuchen isst? Solchen Fragen will Klaas künftig nachgehen.

Unterföhring - Nach einer ersten Ankündigung am 1. April hat ProSieben nun auch einen Ausstrahlungstermin für eine Verbrauchersendung mit dem Entertainer Klaas Heufer-Umlauf bekanntgegeben. „Kein Scherz“, sagte ProSieben-Chef Hannes Hiller. ProSieben freue sich auf ein Verbrauchermagazin mit der Handschrift von Klaas, „bei dem mit Sicherheit auch viel gelacht wird“.

Es war doch kein Aprilscherz

In Medien und sozialen Netzwerken hatten viele Menschen noch gerätselt, ob die Mitteilung am Dienstag ein Aprilscherz sei. War es aber nicht: Klaas (41) wird in seinem neuen Format „Experte für alles – Das Verbrauchermagazin“ ab dem 22. April immer dienstags um 21.25 Uhr auf ProSieben und bei Joyn auftreten.

ProSieben beschreibt es so: „Klaas testet, probiert aus und empfängt jede Woche prominente Gäste, die mit ihm gemeinsam den unterschiedlichsten Fragen des Alltags nachgehen.“ Immer im Fokus steht stets der Nutzen für die Zuschauerinnen und Zuschauer. „Wie werde ich erfolgreich? Was passiert, wenn man nur noch Pfannkuchen isst? Kann man mit Lava kochen?“

Klaas erfährt Thema erst zu Beginn der Sendung

Das Besondere laut Mitteilung: „Um möglichst unvoreingenommen zu sein, erfährt Klaas erst zu Beginn seiner Sendung, welche Themen anstehen, was getestet wird und welche Fragestellungen beantwortet werden sollen. Wird er im Verlauf seiner Sendung tatsächlich „Experte für alles“?“



Klaas Heufer-Umlauf witzelte: „Ich habe mich meine komplette Karriere absichtlich von jedem Erkenntnisgewinn ferngehalten, um diese Reise nun ganz unverstellt gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern machen zu können.“

Ende März hatte Klaas überraschend mit seiner Talkshow „Late Night Berlin“ Schluss gemacht. „Wir sagen immer, dass man den Moment nicht verpassen darf. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night“, sagte Klaas in der letzten Ausgabe. Die Show gab es sieben Jahren lang.