Auf der A4 hat sich in der Nacht zu Sonntag ein Pkw überschlagen. (Symbolbild)

Hohenstein-Ernstthal - Drei Menschen, darunter ein Kleinkind, haben sich bei einem Unfall auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) schwer verletzt. Ein 37-jähriger Autofahrer verlor am frühen Sonntagmorgen hinter der Anschlussstelle Wüstenbrand in Fahrtrichtung Erfurt die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei mitteilte. Der Pkw prallte mehrfach in die rechte Leitplanke und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand.

Rettungskräfte brachten den Fahrer, seine 28-jährige Beifahrerin und ein Kleinkind schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Autobahn wurde für etwa drei Stunden voll gesperrt, bis der Pkw abgeschleppt und die Fahrbahn geräumt war. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 19.000 Euro.