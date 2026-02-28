Anwohner hören in der Nacht einen lauten Knall – Unbekannte haben einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Wer hat etwas beobachtet?

Ein Schaden von rund 30.000 Euro ist bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten entstanden. (Symbolbild)

Salzgitter - Unbekannte Täter haben im Bahnhof Salzgitter-Immendorf einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Mehrere Anwohner hörten in der Nacht zum Samstag einen lauten Knall und wählten den Notruf, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Fahrkartenautomat zerstört wurde. Der Schaden wird bislang auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der oder die Täter flüchteten laut Polizei in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter gab es zunächst nicht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen.