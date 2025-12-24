Mitten in der Nacht überschlägt sich ein junger Autofahrer im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Warum er dabei Glück im Unglück hatte und welche Verletzungen er davontrug.

In der Nacht zu Heiligabend verlor ein 22-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich. (Symbolbild)

Neubrunn - Ein 22-Jähriger hat sich mit seinem Auto überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Der Mann verlor in der Nacht zu Heiligabend zwischen Jüchsen und Neubrunn (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Auf einem angrenzenden Feld kam der Wagen zum Stehen.

Der 22-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Polizeiangaben zufolge erlitt er leichte Verletzungen an den Händen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, das er nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte.