Am Tag vor Heiligabend eskaliert ein Streit zwischen drei Männern. Einer zückt ein Messer und sticht zu. Der Verletzte kann noch einen Notruf absetzen. Von den Angreifern fehlt aber jede Spur.

Nach einem Messerangriff fahndet die Polizei nach zwei flüchtigen Männern. (Archivbild)

Bad Pyrmont - Nachdem ein 36 Jahre alter Mann im niedersächsischen Bad Pyrmont niedergestochen wurde, sucht die Polizei weiter nach den mutmaßlichen Angreifern. Das Opfer habe am frühen Dienstagabend noch selbst einen Notruf abgesetzt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Angriff auf einem Parkplatz nahe eines Tennisvereins wurde er schwer verletzt und im Krankenhaus notoperiert. Lebensgefahr bestand nicht.

Nach ersten Ermittlungen hatte der 36-Jährige dort auf eine Bekanntschaft gewartet, als zwei Unbekannte auftauchten und ihn mit Pfefferspray angriffen. Als sich der 36-Jährige wehrte, stach einer der Angreifer mit einem Messer zu.

Die Täter flüchteten anschließend, von ihnen fehlt bislang jede Spur. In welcher Beziehung die drei Männer zueinander standen, ist noch unklar.

Fahndung in Niedersachsen und NRW

Polizeibeamte aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fahndeten nach den beiden Männern. Auch Spürhunde waren im Einsatz. Die Polizei in Bad Pyrmont ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise.

Die Tatverdächtigen sollen 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein und zum Tatzeitpunkt schwarze beziehungsweise graue Pullover getragen haben.