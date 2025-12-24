Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe. In Berlin wurde heute vielerorts finanziell benachteiligten Menschen mit warmen Mahlzeiten geholfen – so auch am Leopoldplatz.

Berlin - Berliner Imbisse haben unter dem Motto „Keiner isst allein“ am Heiligabend kostenlos türkische Hausmannskost und Getränke verteilt. Zur neu gestarteten Aktion am Leopoldplatz kamen einige Dutzend Menschen. Die Aktion wurde von mehreren Döner- und Bürger-Buden getragen, die nach eigenen Angaben Essen für 400 Menschen bereithielten.

„Mein Vorbild ist Frank Zander“, sagte Initiator Hakan Mamout-Oglou kürzlich der „Berliner Morgenpost“. Zander veranstaltet seit Jahrzehnten das bekannte Gänseessen für bedürftige Menschen, bei dem am vergangenen Montag Essen für 2.500 Menschen gekocht wurde. „Es geht auch nicht nur ums Essen austeilen, wir wollen mit den Leuten auch ins Gespräch kommen“, sagte Mamout-Oglou der Zeitung.

Eigentlich war der Plan, Döner zu verteilen. Aus Genehmigungsgründen klappte das für die kurzfristige geplante Aktion aber nicht. Stattdessen gab es Gulasch, Reis, Bohnensuppe und Salat.

In der „Berliner Morgenpost“ kündigte Mamout-Oglou zudem an, dass die Aktion wiederholt werden soll – womöglich schon in wenigen Wochen.