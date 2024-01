Schmalkalden - Ein Fachwerkhaus in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) hat am frühen Sonntagmorgen in Vollbrand gestanden. Wie die Polizei berichtete, war das Feuer in dem aktuell unbewohnten Haus in der Haindorfsgasse ausgebrochen. Es wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 85.000 Euro.

Mehrere Feuerwehren waren mit insgesamt rund 60 Kräften vor Ort und löschten die Flammen, wie Michael Pfunfke, Stadtbrandmeister und Einsatzleiter der Feuerwehr Schmalkalden berichtete. Wegen großer Brandschäden wurde etwa die Hälfte des mehrgeschossigen Wohnhauses von den Brandbekämpfern abgerissen, so Pfunfke.

Am Sonntagmorgen waren die Feuerwehrleute laut Pfunfke mit dem Löschen letzter Glutnester beschäftigt. Die Kriminalpolizei war zur Ermittlung der Brandursache vor Ort. Noch sei unklar, warum das Feuer ausbrochen sei, hieß es.