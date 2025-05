Ein Sattelzug kollidiert in Nienburg mit einem Militärfahrzeug, vier Menschen werden verletzt. (Symbolbild)

Nienburg - Beim Zusammenstoß eines britischen Militärfahrzeugs mit einem Sattelzug sind in Nienburg vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am frühen Morgen sei eine Militärkolonne an einer Kreuzung im Ortsteil Langendamm auf die Bundesstraße 6 abgebogen, teilte die Polizei mit. Das Abbiegen dauerte länger als die Grünphase der Ampel. Ein von links kommender Sattelzug fuhr auf die Kreuzung und krachte mit dem Amphibienfahrzeug zusammen.

Der 29 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. In dem Amphibienfahrzeug saßen drei britische Soldaten im Alter von 37, 27 und 20 Jahren. Einer von ihnen wurde schwer, die beiden anderen leicht verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Zusammenstoß das Führerhaus des Sattelzugs zur Seite gedrückt und schwer beschädigt. Das Amphibienfahrzeug rutschte auf den Grünstreifen und kam dort zum Stehen. Die Einsatzkräfte fanden bei ihrem Eintreffen ein Trümmerfeld vor. Der Schwerverletzte kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, die anderen Verletzten mit dem Rettungswagen.