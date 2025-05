Gronau - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall in Gronau im Landkreis Hildesheim schwere Verletzungen erlitten. Am Donnerstagabend sei der Jugendliche zwischen den Ortsteilen Brüggen und Wettensen aus zunächst unklarer Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei das Motorrad gegen Schutzplanke am Fahrbahnrand geprallt. Der 16-Jährige wurde am Unfallort behandelt und kam anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.