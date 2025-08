Berlin - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat auch das dritte Testspiel innerhalb einer Woche verloren und sucht rund zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart weiterhin nach seiner Form. Nach den Niederlagen gegen Greuther Fürth und Schweinfurt musste sich das Team von Trainer Steffen Baumgart auch dem spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Javi Puado (35. Minute) brachte die Gäste in einem hitzigen Spiel mit einem verwandelten Foul-Elfmeter in Führung. Unions Torhüter Matheo Raab, der den Vorzug vor Stammkeeper Frederik Rönnow erhielt, war chancenlos.

Sorgen bereitete einmal mehr die Offensive. Neuzugang Ilyas Ansah und Offensivpartner Andrej Ilic mühten sich erfolglos. Auch die Einwechslung des ehemaligen Bremen-Stürmers Oliver Burke blieb wirkungslos. Union kombinierte sich vor allem in Halbzeit zwei immer wieder in den gegnerischen Strafraum, agierte aber beim Torabschluss wie so oft nicht konsequent genug.

Erst Piräus, dann Gütersloh

Am kommenden Samstag können sich die Eisernen im Duell mit dem griechischen Meister und Pokalsieger Olympiakos Piräus den letzten Feinschliff holen, bevor es am 15. August ernst wird. Dann sind die Hauptstädter in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist FC Gütersloh gefordert. Acht Tage später startet die Mannschaft von Coach Baumgart mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison.

Union-Frauen besiegen polnischen Erstligisten

Während die Männer noch nach ihrer Form suchen, sind die Frauen schon in Torlaune. Beim polnischen Erstligisten Pogon Stettin setzte sich die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese mit 3:2 durch. Die Tore für die Berliner Erstliga-Aufsteigerinnen erzielten Naika Reissner, Lisa Heiseler und Eileen Campbell.

Am Dienstag reisen die Unionerinnen ins Sommer-Trainingslager nach Klosterpforte in Ostwestfalen. Das erste Bundesliga-Spiel ihrer Vereinsgeschichte bestreiten die Köpenickerinnen am 7. September zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg.