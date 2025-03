Passanten hören einen lauten Knall, der eine Kettenreaktion von Ereignissen nach sich zieht. Was ist passiert?

Seegebiet Mansfelder Land - Im Landkreis Mansfeld-Südharz gab es eine Explosion in einem leerstehenden Gebäude. Ersten Angaben der Polizei zufolge stehen ein 50-Jähriger sowie seine 55-jährige Begleitung unter Tatverdacht. Die beiden seien am Montagnachmittag von Passanten gesehen worden, wie sie kurz nach der Explosion vom Gelände fuhren. Beide seien stark alkoholisiert gewesen, hieß es weiter.

In dem Gutshaus in Neehausen, einem Ortsteil der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land, hatten Passanten eine Explosion gehört, durch die laut Angaben der Polizei Fensterscheiben zerbrachen und schwere Schäden am Mauerwerk entstanden.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei eilte zur Einsatzstelle, an der auch der Geruch von Pyrotechnik zu vernehmen gewesen sei. Zu einem Brand ist es jedoch nicht gekommen. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen wurden eingeleitet.