In Berlin-Wittenau explodieren Gaskartuschen in einem Shisha-Geschäft. Was die Polizei zu Tathergang und Ermittlungen sagt.

Berlin - Unbekannte haben in Berlin-Wittenau eine Explosion in einem Shisha-Laden ausgelöst. Nach ersten Ermittlungen der Polizei drangen sie am späten Abend in die Räumlichkeiten ein, deponierten dort mehrere Camping-Gaskartuschen und brachten diese mit Hilfe von Pyrotechnik zur Explosion.

Durch die Wucht der Detonation, die sich gegen 23.00 Uhr ereignete, wurde die Eingangstür des Ladens aus den Angeln gerissen und auf den Gehweg geschleudert. Es entstand zudem ein Brand, den die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand, zum Tatzeitpunkt befanden sich keine Personen in dem Geschäft in der Straße Alt-Wittenau.

Staatsschutz ermittelt

Die weiteren Ermittlungen führt ein für Sprengstoffdelikte zuständiges Kommissariat des polizeilichen Staatsschutzes. Zu möglichen Hintergründen der Tat lagen zunächst keine Angaben vor.

Zuletzt hatte es in Berlin zahlreiche Auseinandersetzungen im Milieu der organisierten Kriminalität gegeben. Dabei kamen auch Schusswaffen oder wie vor wenigen Tagen in einem Nachtclub in Kreuzberg eine Handgranate zum Einsatz.

Nach Erkenntnissen der Polizei geht es bei solchen Vorkommnissen unter anderem um Schutzgelderpressung. Ob die Explosion im Shisha-Laden mit solchen Entwicklungen im Zusammenhang steht, ist offen.

Shishas sind Wasserpfeifen, mit denen Tabak geraucht wird. In Berlin gibt es zahlreiche Shisha-Bars, in denen Leute gemeinsam rauchen, oder Shisha-Läden, die Zubehör verkaufen.