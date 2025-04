In der Frauen-Bundesliga spielt Kristin Demann für einige Clubs - auch in der Nationalmannschaft ist die Wolfsburgerin aktiv. Doch bald ist Schluss mit der Karriere.

Ex-Nationalspielerin Demann beendet Karriere in Wolfsburg

Wolfsburg - Die frühere Fußball-Nationalspielerin Kristin Demann beendet im Sommer ihre Karriere beim VfL Wolfsburg. „Der Fußball begleitet mich, seit ich vier Jahre alt war. Durch ihn hatte ich das große Glück, an verschiedene Orte zu reisen, besondere Menschen kennenzulernen, außergewöhnliche Erlebnisse zu haben und meinen eigenen Weg zu finden“, sagte die 32 Jahre alte Mittelfeldspielerin in einer Mitteilung des Clubs. Zuletzt hatte auch Tabea Sellner ihr Karriereende beim VfL verkündet.

Demann spielte für den 1. FFC Turbine Potsdam, die TSG 1899 Hoffenheim, den FC Bayern München und den 1. FC Köln, ehe sie sich 2022 dem VfL anschloss. Die Fußballerin, die in ihrer Karriere häufiger mit Verletzungen zu kämpfen hatte, absolvierte 158 Partien in der Bundesliga, 24 Pokalspiele und kommt auf 22 Einsätze in der Champions League. Dreimal gewann sie insgesamt die deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal und sie bestritt 20 Spiele für die Nationalmannschaft.