Ex-Herthaner Lustenberger kündigt Karriereende an

Fabian Lustenberger von Hertha BSC steht mit zwei Mikrofonen in der Hand gerührt vor der Fankurve.

Bern - Der langjährige Hertha-Profi Fabian Lustenberger beendet nach dieser Saison seine Karriere. Das gab der 35-Jährige, der im Sommer 2019 nach zwölf Jahren beim Berliner Hauptstadtclub zu Young Boys Bern gewechselt war, am Donnerstag bekannt. „Nach 18 Jahren im Profifußball ist der Zeitpunkt für meinen Rücktritt gekommen“, sagte der Schweizer, der auch dreimal für die Nationalmannschaft auflief.

„Ich durfte extrem schöne Zeiten und Emotionen erleben, insbesondere natürlich die Meistertitel und Cupsiege mit YB“, betonte Lustenberger. Mit dem Schweizer Club gewann er dreimal die Meisterschaft und zweimal den Pokal. Aktuell führt Bern die Tabelle der Super League auch an. „Und ich werde alles daransetzen, dass wir auch diese Saison mit dem Meistertitel krönen. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir alle gemeinsam, Mannschaft, Staff, Club und Fans, den Pokal in Bern behalten und nach der Saison wieder zusammen feiern können.“

Insgesamt wird Lustenberger, dessen Karriere beim FC Luzern begann, ehe er im August 2007 zur Hertha wechselte, über 450 Pflichtspiele bestritten haben. „Wir wünschen dir viel Erfolg für deinen weiteren Lebensweg und nur das Beste für deine Zukunft!“, schrieb der aktuelle deutsche Zweitligist bei X, vormals Twitter.