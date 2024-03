Dessau-Roßlau - Die Evangelische Landeskirche Anhalt hat in ihrem Osterwort dazu aufgerufen, sich im Alltag stärker für Frieden und Toleranz einzusetzen. „Wir sind aufgefordert, tätig zu werden, indem wir durch unser konkretes Handeln etwas für den Frieden tun, indem wir uns durch unser Reden und Tun gegen Menschenverachtung und Intoleranz wenden“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Osterwort von Oberkirchenrat Matthias Kopischke. Die Osterbotschaft erinnere die Menschen daran, trotz aller Schwierigkeiten die Menschlichkeit zu bewahren. Es sei auch eine besondere Zusage in einer Zeit voller Krisen.