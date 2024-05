Eurowings baut sein Angebot am Flughafen Hannover aus. Neue Ziele vor allem in Italien sollen ins Programm kommen. Dafür wurde jetzt ein zweites Flugzeug in Hannover stationiert.

Hannover - Die Lufthansa-Tochter Eurowings erweitert ihre 2023 eröffnete Basis am Flughafen Hannover. Zusätzlich zu dem seit Oktober hier beheimateten Airbus A320 werde eine zweite Maschine desselben Typs in der Landeshauptstadt stationiert, teile die Airline am Donnerstag bei der offiziellen Begrüßung der neuen Maschine an. Das Flugangebot ab Hannover werde nun deutlich aufgebaut. Im Sommer würden 17 Ziele angesteuert, darunter Stockholm, Rom, Neapel, Catania, Bergamo, Faro, Malaga, Thessaloniki, Pristina und Mallorca.

„Mit unserem Angebot sorgen wir für eine bessere Anbindung Niedersachsens insbesondere an die beliebtesten Sonnenziele in Südeuropa“, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof laut Mitteilung. „Unsere Ausweitung ist darüber hinaus ein starkes Bekenntnis zum Luftverkehrsstandort Hannover und der gesamten Region.“ Flughafen-Chef Martin Roll sagte: „Der Flugplan ab Hannover wird durch die Eurowings-Ziele nochmals attraktiver.“ Vor allem die neuen Ziele in Italien seien ein Gewinn. „Das stand schon lange auf unserer Wunschliste.“

Eurowings war im Oktober nach fünf Jahren zunächst mit einer Maschine nach Hannover zurückgekehrt. Die Lufthansa-Tochter war bereits bis 2018 mit zwei Maschinen in der Landeshauptstadt stationiert, die dann abgezogen wurden. Angesteuert wurde der Flughafen aber weiter.