Er ließ - scheinbar ahnungslos - seine Spielquittung in einer Lotto-Verkaufsstelle kontrollieren. Jetzt dürfte sich dem Gewinner die Frage stellen: Was macht man mit so viel Geld?

Magdeburg - Die 58,3 Millionen Euro gehen direkt auf sein Konto: Der Spieler, der vor gut drei Wochen den bislang höchsten Gewinn in der Geschichte von Lotto Sachsen-Anhalt erzielt hat, hat sich gemeldet. „Der Gewinner hatte - offenbar ahnungslos - jetzt erst seine Spielquittung in einer Lotto-Verkaufsstelle in Sachsen-Anhalt kontrollieren lassen und ein Formular zur Gewinn-Anforderung ausgehändigt bekommen“, so eine Lotto-Sprecherin in Magdeburg. Zur Identität des neuen Multimillionärs schweigt Lotto-Toto, weder sein Alter noch sein ungefährer Wohnort sollen bekanntwerden.

Der Mann hatte den Angaben zufolge Ende Juni auf einem Eurojackpot-Spielschein zwei Tippfelder für acht Wochen beziehungsweise 16 Ziehungen angekreuzt und dafür samt Bearbeitungsgebühr 65 Euro bezahlt. Am 25. Juli knackte er gemeinsam mit einem Eurojackpot-Teilnehmer aus Finnland den mit rund 117 Millionen Euro gefüllten Jackpot. Jeder gewann genau 58.316.471,00 Euro. Erst nachdem der Schein an allen Ziehungen teilgenommen hatte, habe er seine Spielquittung kontrollieren lassen, so Lotto-Toto.

Geschäftsführer Stefan Ebert sagte: „Ich freue mich, dass nach mehreren Wochen des Wartens der Millionengewinn und der Gewinner zueinander gefunden haben. Gern lade ich den frischgebackenen Multimillionär ins Lottohaus ein. Vielleicht möchte er uns an seiner Freude oder seinen Plänen teilhaben lassen.“ Die Wahrscheinlichkeit, bei Eurojackpot den Jackpot zu knacken, liegt bei rund 1 zu 140 Millionen. An der Lotterie können Lottospieler in 19 Ländern teilnehmen.