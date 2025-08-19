Mit Viola Leuchter findet auch die letzte deutsche Handball-Nationalspielerin der HB Ludwigsburg einen neuen Club. Die Rückraumspielerin wechselt nach Dänemark.

Ludwigsburg - Zahlreiche Handballerinnen haben den finanziell in Schieflage geratenen Doublegewinner HB Ludwigsburg bereits verlassen, nun wechselt auch Viola Leuchter. Die 21-Jährige schließt sich dem dänischen Topclub Odense Handbold an, teilte ihr neuer Verein mit. Sie unterschrieb dort einen Zweijahresvertrag.

Mit Leuchter hat nun auch die letzte deutsche Nationalspielerin einen neuen Arbeitgeber gefunden, nachdem die HB Ludwigsburg wegen finanzieller Schwierigkeiten kürzlich einen Insolvenzantrag stellen musste. Daraufhin waren alle Spielerinnen von ihren vertraglichen Verpflichtungen entbunden worden. Ob der Verein dennoch in der kommenden Bundesliga-Saison an den Start gehen kann, wird sich zeitnah entscheiden.