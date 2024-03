Berlin - In drei Berliner Stadtteilen sind am Dienstagabend rund 1950 Haushalte und 90 Gewerbebetriebe nach Polizeiangaben ohne Strom gewesen. Wie der landeseigene Stromnetzbetreiber Stromnetz Berlin am Abend mitteilte, sollte die Störung voraussichtlich um 22.00 Uhr behoben sein. Betroffen seien jeweils mehrere Straßenzüge in den Stadtteilen Müggelheim, Neukölln und Rahnsdorf. Nach Angaben der Berliner Polizei waren die entsprechenden Polizeidienststellen über den Stromausfall informiert.