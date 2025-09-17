Nie mehr Schlange stehen im Amt: Ein neues Terminal im Harz macht Behördengänge, Bankservices und Arztsuche jederzeit verfügbar. Ist das die Zukunft für den ländlichen Raum?

Neben Bürgerservices können Kunden auch mit ihren Krankenkassen in Kontakt treten.

Langenstein - Bürgerservice in 24-Stunden-Läden: In Langenstein (Landkreis Harz) ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums von Sachsen-Anhalt das bundesweit erste digitale Bürgerservice-Terminal eingeweiht worden. An der Service-Säule können unter anderem behördliche Dinge wie die Zahlung von Gebühren, telemedizinische Arztsuche oder Bankservices erledigt werden, teilte das Unternehmen Enso mit.

Tante Enso betreibt deutschlandweit sogenannte 24-Stunden-Läden - vor allem im ländlichen Raum - die zeitweise vollautomatisch und ohne Personal betrieben werden. An insgesamt 13 Standorten sollen demnächst die Service-Säulen aufgestellt werden.