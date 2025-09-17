weather wolkig
  3. Sachsen-Anhalt: Erstes Terminal für Behördengänge rund um die Uhr eröffnet

Nie mehr Schlange stehen im Amt: Ein neues Terminal im Harz macht Behördengänge, Bankservices und Arztsuche jederzeit verfügbar. Ist das die Zukunft für den ländlichen Raum?

Von dpa 17.09.2025, 17:59
Neben Bürgerservices können Kunden auch mit ihren Krankenkassen in Kontakt treten. Matthias Bein/dpa

Langenstein - Bürgerservice in 24-Stunden-Läden: In Langenstein (Landkreis Harz) ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums von Sachsen-Anhalt das bundesweit erste digitale Bürgerservice-Terminal eingeweiht worden. An der Service-Säule können unter anderem behördliche Dinge wie die Zahlung von Gebühren, telemedizinische Arztsuche oder Bankservices erledigt werden, teilte das Unternehmen Enso mit.

Tante Enso betreibt deutschlandweit sogenannte 24-Stunden-Läden - vor allem im ländlichen Raum - die zeitweise vollautomatisch und ohne Personal betrieben werden. An insgesamt 13 Standorten sollen demnächst die Service-Säulen aufgestellt werden.