Was trinke ich, wenn ich nicht trinke? Aus dieser Idee entstand Deutschlands erster alkoholfreier Späti. Am 31. Dezember schließt der Laden, im Internet aber soll das „Mindful Drinking“ weitergehen.

Schaumwein, Weißwein & Co.

Berlin - Noch eine Runde, dann ist Schluss: Der alkoholfreie Späti in Berlin-Kreuzberg - nach den Worten der Gründerin der erste seiner Art in Deutschland - schließt am 31. Dezember nach vier Jahren seine Türen. „Die Schließung ist kein Abschied, sondern ein Schritt Richtung Zukunft“, erklärte Gründerin und Geschäftsführerin Isabella Steiner die Entscheidung.

Die 35-Jährige und ihr Team verkaufen ihren alkoholfreien Schaumwein, Weißwein und Aperitifs - laut Steiner die Top-Favoriten - nicht nur in ihrem Späti, sondern auch im Internet. Zwei Drittel des Umsatzes von „nuechtern“ werden nach Angaben von Steiner über den gleichnamigen Online-Shop erwirtschaftet. Über 50.000 Kunden auch außerhalb Deutschlands hat der Fachhandel demnach.

Online-Geschäft soll ausgebaut werden

Der Erfolg erforderte nun, Prioritäten zu setzen. „Stationär und online haben unterschiedliche Anforderungen, und beidem in einem kleinen Team gerecht zu werden, war nicht möglich“, sagte Steiner, die nach eigenen Angaben während ihres Soziologie-Studiums den Trend des bewussten Trinkens - auch „Mindful Drinking“ genannt - erkannte.

Im kommenden Jahr möchten Steiner und ihre Mitstreiter das Online-Geschäft ausbauen. Bislang werden die alkoholfreien Spirituosen nach Deutschland, in die Schweiz und Österreich verkauft. Was genau geplant ist, wollte sie jedoch nicht verraten. „Es wird auf jeden Fall eine große Veränderung.“