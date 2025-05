Das Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt weiter ungemütlich. Vor allem ab dem Mittag soll sich die Wetterlage zuspitzen.

Gewitter und Graupel in Berlin und Brandenburg erwartet

Das Wetter bleibt wechselhaft in Berlin und Brandenburg.

Potsdam - In Berlin und Brandenburg starten die Menschen mit wechselhaftem Wetter in das Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden ab dem Mittag Gewitter und Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde erwartet. Dabei sind auch Graupel und Hagel wahrscheinlich. Die Gewitter soll den Angaben zufolge zum Abend südwärts abziehen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen am Tage 16 bis 18 Grad.

Die Nacht zum Sonntag bleibt bewölkt, jedoch wird hier nur noch vereinzelt mit Schauern gerechnet. Ähnlich bleibt es am Tag. Die Temperaturen am Sonntag erreichen Höchstwerte von 14 bis 18 Grad. Dabei sind Gewitter nicht ausgeschlossen.