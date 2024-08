Regensburg - Knapp zwölf Wochen nach der spektakulären Rettung in der Bundesliga-Relegation ist der VfL Bochum mit einer Enttäuschung in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft von Neu-Coach Peter Zeidler schied gleich in der ersten Runde des DFB-Pokals aus. Beim SSV Jahn Regensburg setzte es für das Team aus dem Ruhrgebiet eine 0:1 (0:0)-Niederlage. Die Regensburger, die jüngst in die 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt waren, dürfen nach dem Coup indes auf weitere Pokal-Highlights gegen Topteams hoffen.

Regensburgs Innenverteidiger Florian Ballas erzielte in der 70. Minute per Abstauber nach einem Eckball die 1:0-Führung, die zu jenem Zeitpunkt verdient war. Wie schon in der Vorsaison, als es für Bochum in Bielefeld eine Niederlage nach Elfmeterschießen gesetzt hatte, kam der VfL also nicht über die erste Pokalrunde hinaus. Zuvor hatten sich an diesem Wochenende alle anderen Bundesligisten bei ihren Auswärtspartien durchgesetzt.

Dabei kontrollierten die Gäste vor 12.581 Zuschauern lange die Partie vor allem im Mittelfeld. In den Strafraum kam der VfL zunächst aber kaum, weshalb er es mit Fernschüssen versuchte: Maximilian Witteks Abschluss (34.) war die größte Chance der ersten Halbzeit, doch Jahn-Torhüter Felix Gebhardt parierte bravourös.

Bochum-Pleite wie vor 21 Jahren

Auf der anderen Seite ein ähnliches Bild: Der Zweitligist probierte zumeist mit Kontern, zum Führungstreffer zu kommen. Die Bochumer Hintermannschaft, bei der die zwei verletzten Leistungsträger Ivan Ordets (Schulter) und Bernardo (Knie) fehlten, ließ aber kaum etwas zu. Ein Weitschuss von Dominik Kother ging knapp drüber (28.).

Vor knapp 21 Jahren hatte es die Partie schon einmal gegeben in exakt dieser Konstellation: 1. Runde im DFB-Pokal, Zweitliga-Aufsteiger empfängt Bundesligisten - damals feierten die Regensburger ein überraschendes 2:1 gegen die von Peter Neururer trainierten Bochumer.

Match kippt nach einer Stunde

Um eine ähnliche Enttäuschung zu verhindern, drängte der VfL zwar nach Wiederanpfiff auf die Führung und hatte durch Wittek eine Riesenchance - Gebhardt zeigte eine Glanzparade (50.). Dann aber kippte das Match: Zunächst scheiterte Jahn-Profi Kai Pröger am Pfosten (60.), danach vertändelte Kother eine Gelegenheit beim Konter (69.). Der daraus resultierende Eckball führte dann zum Regensburger Treffer. Gute Chancen auf den Ausgleich gab es nicht mehr - im Gegenteil: Der Jahn war dem 2:0 sogar näher.