Rund um die Uhr zum neuen Ausweis – Berlins erste Dokumentenbox macht’s möglich. Wer das neue System jetzt nutzen kann.

Berlin - Im Bürgeramt Eichborndamm im Bezirk Reinickendorf ist Berlins erste sogenannte Dokumentenausgabebox in Betrieb gegangen. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger dort rund um die Uhr ihre beantragten Personalausweise und Reisepässe abholen sowie die alten Dokumente zurückgeben. Eine Terminvereinbarung ist dafür nicht erforderlich, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Das neue Angebot ist ein gemeinsames Projekt der Senatskanzlei und des Bezirksamts Reinickendorf, wie es weiter hieß. Auch in Friedrichshain-Kreuzberg wird demnach in Kürze eine solche Box in Betrieb genommen. Eine Ausweitung dieses Angebots auf weitere Bezirke ist geplant.

Um einen neuen Ausweis oder Reisepass zu beantragen, müssen Berlinerinnen und Berliner persönlich bei einem Bürgeramt vorsprechen. Fertige Dokumente können ebenfalls vor Ort ohne Termin abgeholt werden, sie werden auf Wunsch auch per Post zugesandt. Als dritte Möglichkeit kommt nunmehr - zunächst in Reinickendorf - die Abholung aus einer speziellen Box infrage.