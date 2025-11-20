Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich in Thüringen, als eine Seniorin die Straße überqueren will. Wie es zu dem tragischen Zusammenstoß kam.

Bad Salzungen - Eine 83-Jährige ist in Bad Salzungen von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Seniorin am Donnerstagnachmittag einen Zebrastreifen überqueren. Als sie ihr Fahrrad über die Straße schob, wurde sie den Angaben zufolge von dem Lastwagen erfasst. Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.