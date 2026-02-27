Im Februar waren in Sachsen-Anhalt 93.761 Menschen ohne Job, rund 2.500 mehr als vor einem Jahr. Es gibt erste Anzeichen für eine Frühjahrsbelebung - und einen Wermutstropfen.

Die Arbeitslosenquote lag in diesem Februar in Sachsen-Anhalt etwas höher als noch vor einem Jahr. (Archivbild)

Halle - Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist im Februar bei 8,5 Prozent geblieben. Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur lag die Arbeitslosenquote damit 0,3 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vormonat Januar gab es bei der Arbeitslosenquote dagegen keine Veränderung. Der Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Markus Behrens, sieht aber erste Anzeichen für eine beginnende Frühjahrsbelebung.

Während die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt bei 8,5 Prozent blieb, sank sie im Bund leicht auf 6,5 Prozent. Die Entwicklungen entsprächen in etwa dem üblichen saisonalen Muster, sagte Behrens. Positiv sei, dass wieder mehr freie Arbeitsstellen gemeldet worden seien, was auf die Frühjahrsbelebung hindeute. Jedoch sei die Jugendarbeitslosigkeit stark angestiegen. „Es ist zu hoffen, dass diese jungen Fachkräfte bald ihre berufliche Laufbahn beginnen können“, sagte Behrens.

Den Angaben zufolge waren im Februar 93.761 Menschen in Sachsen-Anhalt arbeitslos gemeldet und damit rund 2.522 mehr als vor einem Jahr, aber 909 weniger als im Januar. Bei der Arbeitslosigkeit entfiel der größte Anteil der betrachteten Personengruppen auf Langzeitarbeitslose (37,5 Prozent) und Personen ab 50 Jahren (35,9 Prozent). Bei den Langzeitarbeitslosen ist die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 0,6 Prozent gesunken.