Nachwuchs für die Polizeibehörden in Sachsen-Anhalt: In Aschersleben wurden die Zeugnisse für Absolventen übergeben. Der Ministerpräsident war dabei.

Aschersleben - 148 künftige Polizistinnen und Polizisten haben an der Fachhochschule Polizei des Landes Sachsen-Anhalt in Aschersleben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Die 57 Frauen und 91 Männer unterstützen ab März die Polizeibehörden des Landes, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte.

Neben Innenministerin Tamara Zieschang war auch Ministerpräsident Sven Schulze (beide CDU) bei der Zeugnisübergabe dabei. Er erklärte: „Ich bin stolz auf unsere Polizei – und heute ganz besonders auf Sie. Sie haben sich bewusst für einen Beruf entschieden, der Verantwortung verlangt, der Mut braucht und der nicht immer einfach ist.“

Laut Innenministerium sollen in diesem Jahr insgesamt bis zu 400 Anwärterinnen und Anwärtern eingestellt werden, der größere Anteil im Herbst.