Am Samstag soll in Potsdam eine große Palästina-Demo stattfinden. Die Polizei rechnet mit Einschränkungen. Weiträumige Sperrungen und Verkehrsmaßnahmen würden sich nicht vermeiden lassen.

Potsdam - Die Potsdamer Polizei rechnet wegen einer Demo am Samstag mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Es werde eine hohe Zahl an Teilnehmern erwartet, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten würden mit verstärkten Kräften im Einsatz sein. „Weiträumige Sperrungen und Verkehrsmaßnahmen“ ließen sich deshalb nicht vermeiden. Mit den größten Einschränkungen für den öffentlichen Straßenverkehr werde zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr gerechnet.

Die Demo richtet sich gegen den Krieg in Gaza. Die Veranstalter werfen der israelischen Regierung vor, die Arbeit von Hilfsorganisationen im Gazastreifen zu behindern.