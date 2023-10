Stendal - Ein Rentner ist in Stendal von Zaunteilen getroffen und dabei tödlich verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Montag, als ein 44 Jahre alter Mann mit seiner Erntemaschine auf einer Straße nach rechts abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Demnach scherte das Fahrzeug so stark aus, dass es einen Zaunpfeiler traf und dieser zerbrach. Teile des Pfeilers stürzten demnach auf den 81 Jahre alten Rentner, der dabei tödlich verletzt wurde.