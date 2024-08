Berlin - Schon wieder ist es in Berlin zu einem Angriff mit Messerstichen gekommen. Ein 19-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in der Emser Straße in Neukölln gegen Mitternacht von mehreren anderen Männern angegriffen und schwer verletzt. Er erlitt mehrere Stichverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flohen mit zwei Autos. Der Grund für den Angriff ist noch unbekannt.

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Gewalttaten mit Messern und verletzten Menschen. Seit Jahren nimmt diese Form der Kriminalität in Berlin zu. Täter sind meist Männer. In der Politik werden Gegenmaßnahmen diskutiert, etwa weitreichende Verbote von Messern in der Öffentlichkeit.