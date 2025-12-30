Mit Pyrotechnik haben Unbekannte erneut das Cottbuser Wohnprojekt „Zelle 79“ angegriffen. Das alternative Projekt war in der Vergangenheit bereits mehrfach Ziel von Übergriffen.

Cottbus - In Cottbus ist das alternative Wohnprojekt „Zelle 79“ mit Pyrotechnik beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Dienstag in der Parzellenstraße. Weitere Details wie die Art der Beschädigung waren zunächst noch nicht bekannt.

Schon im Dezember gab es eine ähnliche Attacke auf das Projekt, bei der ein Briefkasten mit einem Böller gesprengt wurde. Eine herausgeschleuderte Tür des Briefkastens beschädigte Polizeiangaben zufolge ein Auto. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt zu dem Fall.

Es war nicht der erste Angriff auf das Wohnprojekt. Schon im Mai hatten mehrere Unbekannte das Gelände mit Böllern und Fackeln attackiert. Die Betroffenen sprachen damals von einem versuchten rechtsextremen Brandanschlag.