Der Arbeitskampf der Gewerkschaft der Lokführer mit der City-Bahn Chemnitz geht in die nächste Runde. Bahnkunden müssen am Wochenende mit Einschränkungen rechnen.

Chemnitz - Die Gewerkschaft der Lokführer bestreikt am kommenden Wochenende erneut die City-Bahn Chemnitz (CBC). Der Streik beginne am Freitag um 17.00 Uhr und ende am Montag, 17. Juni, 5.00 Uhr, kündigte die GDL am Donnerstagabend an. Laut Gewerkschaft ist es bereits der 15. Streiktag. Bei der Auseinandersetzung geht es unter anderem um die Einführung der 35-Stunden-Woche. Die Gewerkschaft überzieht das kommunale Unternehmen seit Wochen immer wieder mit Streiks.

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, erklärte, die Gewerkschaft sei jederzeit bereit, „wieder in Verhandlungen einzutreten, sofern die CBC ein seriöses Angebot unterbreitet, das eine stufenweise Arbeitszeitabsenkung auf die 35-Stunden-Woche ohne Entgeltabsenkung sowie einer marktgerechten Entgelterhöhung vorsieht“.