Die Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris steht wegen angeblicher Nähe zu Unternehmern und scharfer Worte am Pranger. So ist der Stand im Disziplinarverfahren.

Magdeburg/Halle - Im Disziplinarverfahren gegen die Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) ist weiterhin unklar, wann es eine Entscheidung gibt. „Die Ermittlungen dauern an, wann mit einem Abschluss gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht prognostizierbar“, sagte eine Sprecherin des Landesverwaltungsamts auf Nachfrage.

Die Behörde hatte im Oktober ein Disziplinarverfahren gegen Borris eingeleitet. Hintergrund sind Vorgänge um einen privaten Weihnachtsmarkt in der Magdeburger Innenstadt als Konkurrenz zum städtischen Weihnachtsmarkt. Im Zuge dessen war Borris eine zu enge Nähe zu einzelnen Unternehmen und respektlose Wortwahl gegenüber ihrer Verwaltung vorgeworfen worden. E-Mails sollen das belegen. Borris hatte sich daraufhin vor dem Stadtrat entschuldigt.