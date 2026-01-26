In einer Tiefgarage in Dresden bricht am frühen Morgen ein Feuer aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankommen, können sie nur noch den Tod eines Mannes feststellen.

Dresden - In Dresden ist ein Mann nach einem Brand in einer Tiefgarage tot aufgefunden worden. Der 43-Jährige lag laut der Polizei in einem Traforaum, in dem das Feuer ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Andere Menschen wurden nicht verletzt.

Das Feuer brach demnach in einer Tiefgarage am Wiener Platz aus. Die Feuerwehr wurde durch eine Brandmeldeanlage am frühen Montagmorgen alarmiert. Warum es zu dem Feuer kam, war bisher nicht bekannt. Auch zur genauen Todesursache gab es noch keine weiteren Informationen. Laut einer Mitteilung besteht laut aktuellem Stand kein Straftatverdacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.