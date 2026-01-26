Bremen - Nachdem Unbekannte einen leeren Sattelauflieger auf der Autobahn 281 bei Bremen quer über die Fahrbahnen abgestellt haben, prüft die Polizei einen Zusammenhang mit zwei ähnlichen Vorfällen. Am Sonntag sei ein weiterer Sattelauflieger gemeldet worden, der auf einem mit Baken abgesperrten Fahrstreifen der A281 stand, wie eine Sprecherin mitteilte. Der Anhänger sei dort vermutlich ebenfalls in der Nacht zu Samstag abgestellt worden.

Die Polizei untersucht zudem einen Fall vom 21. Dezember 2025, als nachts ein Zwölftonner ebenfalls auf der A281 im Bereich der Auffahrt Strom quer auf der Fahrbahn stand. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Der Lkw war gestohlen worden. Ob auch die beiden Sattelauflieger entwendet wurden, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte die Sprecherin.



Die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein. Sie ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei bittet erneut um Hinweise von Zeugen. Der zuerst gemeldete Sattelauflieger stand auf der A 281 in Fahrtrichtung A27 zwischen den Anschlussstellen Strom und Seehausen quer über beide Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen. Nach Angaben der Polizei war das Hindernis in der Dunkelheit nur schwer zu erkennen. Ein Lkw-Fahrer konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern.